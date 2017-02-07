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Halep'te 1,8 milyon kişi 3 haftadır su sorunu yaşıyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Halep şehri ve civarındaki 1 milyon 800 bin kişinin suya erişiminin olmaması nedeniyle BM'nin ciddi endişe duyduğunu söyledi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Halep'teki su sorundan dolayı endişelerini dile getirdi. Dujarric, basın toplantısında, Halep'teki ana su kaynağının DEAŞ kontrolünde olduğu için halkın 14 Ocak'tan bu yana suya erişemediğini BM'nin kuyulardan su çıkarılabilmesi için yakıt ve tankerlerle su yardımı yaptığını ifade etti.

Suriye'deki diğer yardımlara ilişkin de bilgi veren Dujarric, BM ve diğer yardım kuruluşlarının dün Humus yakınlarındaki Talbiseh'e 84 bin kişilik gıda ve sağlık malzemesi ulaştırdığını dile getirdi.

Ulaşımı zor ya da kuşatma altındaki bölgelere insani yardım için gerekli koşulların sağlanması çağrısı yapan Dujarric, ülkede 4,72 milyon kişinin ulaşımı zor bölgelerde, 643 bin 780 kişinin ise kuşatma altındaki yerlerde yaşadığını söyledi.

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