Doğu Halep'teki tahliyeler tamamlandı
Halep'ten tahliyeler kapsamından sivilleri ve muhalifleri taşıyan son konvoy kentten ayrıldı.
Halep kent merkezinin doğusunda, rejim güçlerinin kuşatmasında bulunan sivillerin ve muhalif güçlerin tahliyesi tamamlandı.
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