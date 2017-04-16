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Halk oylamasının sonuçları Lübnan'da kutlandı

Lübnan'daki Türk vatandaşları, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre 'Evet' çıkmasının ardından kutlama yaptı.

  • AA
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Lübnan'daki Türk vatandaşları, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı.

Vatandaşlar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplandı.

Erken saatlerden itibaren ekran başında gelişmeleri takip etmeye başlayan vatandaşlar, sonuçların kesinleşmesiyle sevinç gösterileri yaparak yöresel oyunlar oynadı ve zılgıt çekti. Vatandaşlar zaman zaman "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Yusuf Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun, çok mutluyuz, seçimler istediğimiz gibi çıktı. Türkiye'ye hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Lübnan'daki Türkler çok mutlu." dedi.

Hasine Akan da "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün zafer günümüzü kutluyoruz. İnşallah sonuçlar vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz Erdoğanız." diye konuştu.

Mehmet Baysal ise "Yeni seçimler Türkiyemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra araçlarına bağladıkları bayraklarla kornalar eşliğinde Beyrut caddelerinde zafer turu atan vatandaşlara zaman zaman Lübnanlılar da eşlik etti.

 

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