Türkiye düşmanı Yunan Bakan halkın öfkesiyle karşılaştı: Bizi yalnız bıraktın

Yunanistan’da facia olarak kayıtlara geçen yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş ve yangının nedeni merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamada yangının elektrik kablosundan çıktığı ifade edildi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise kaçak yapıların ülkenin en kötü doğal afetine yol açtığını ifade ederek, ormanlık alanlardaki kaçak binaların kaçış yollarını tıkayan bir "suç" oluşturduğunu söyledi. Kammenos, bu hafta Atina'nın doğusundaki yangından zarar görmüş bölgeleri ziyareti sırasında kızgın yerli halk tarafından karşılandı.

Mati kasabasındaki yangın bölgesini ziyaret eden Kammenos, kendilerini terk etmekle suçlayan halk tarafından ağırlandı. Bir vatandaş yerel belediye başkanı ve hava kuvvetleri komutanının eşliğinde bakana "Bizi yalnız bıraktın" dedi. Kammenos ise, hükümetin vatandaşlarını korumada başarısız olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

82 kişinin öldüğü faciada arama ekipleri onlarca kayıp olduğu için ölü sayısının artacağından endişe ediyor. Kurtulanların çoğu deniz tarafından kurtarılırken, Mati'deki kurbanların büyük bir kısmı suya erişemeyen bir uçurumun kenarında yanarak can verdi.