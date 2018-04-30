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Hama'da şiddetli patlama: 38 ölü, 57 yaralı

İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu Suriye'nin Hama ilindeki mühimmat deposuna düzenlenen saldırıda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 38 kişi ölürken patlamanın şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem oldu.

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Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi. İlk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.
 
Gece 22:30 sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. 

 

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