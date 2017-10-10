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Esed, Hama-İdlib hattında koridor açarak DEAŞ'lı yüzlerce teröristin geçişini sağladı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Hama-İdlib hattında DEAŞ'lı yüzlerce terörist ve onlarca zırhlı aracına koridor açarak İdlib'in yakınlarındaki bölgeye geçişlerini sağladı.

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Yerel kaynaklara göre, Esed güçleri İdlib'in güneyinde yer alan Hama'nın doğu kırsalında kuşatmada tuttukları terör örgütü DEAŞ'a koridor açarak güvenli geçiş sağladı.

DEAŞ'lı yüzlerce terörist, 20 ağır silahlı pikap ve zırhlı personel taşıyıcı, 3 tank ve birkaç Z23'ten (Şilka) oluşan konvoyu koridordan hızla kuzeye ilerledi.

DEAŞ konvoyu, Türkiye sınırındaki İdlib'in güney uçlarında bulunan alana girerek buradaki rejim karşıtı askeri gruplardan Heyet Tahrir Şam ve bazı muhalif unsurlara beklemedikleri bir saldırı düzenledi.

DEAŞ ilk saldırıda ele geçirdiği Semakiyye, Tuffaha, Biyud, Mesluhiyye, Kasr ibn Vardan köyleri ile Endrin kontrol noktasında hakimiyeti kaybederken, Duş, Rihcan ve Um Miyal bölgelerine halen sahip.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

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