Hamaney ABD ile görüşmeyi yasakladı

Amerikan yaptırımlarının neden olduğu ekonomik darboğazla mücadele eden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington yönetiminin asla sözünde durmadığını vurgulayarak hükümetin ABD ile görüşmesini yasakladı. Başkent Tahran’da halkın katıldığı bir etkinlikte konuşan Hamaney, İran’ın ABD ile ‘ne savaşacağını ne de müzakere yapacağını’ söyledi.

SAHTEKÂR TRUMP

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz sarmalından reformist Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetini sorumlu tutan Hamaney, “Yaptırımların etkisi oldu ancak ana faktör bizim bunları nasıl ele aldığımız. Hükümetin ekonomideki kötü yönetimi sıradan İranlılar üzerinde baskı yaratıyor. Buna ihanet diyemem ama bu, yönetimin büyük bir hatası” dedi. İran’la ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın teklifini değerlendiren dini lider, “Trump yönetimi sahtekârdır. ABD ile herhangi bir görüşmeyi yasaklıyorum. Onlar sözlerine asla bağlı kalmıyor” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ OLMAYACAK’

Sözüne bağlı kalmayan Beyaz Saray’la nasıl masaya oturacaklarını soran Hamaney, “ABD, ekonomik yaptırımlar dışında iki şeyi daha ortaya atıyor: Birincisi savaş, diğeri müzakere önerisi. Savaşın hayaleti ancak korkakları korkutur” diye konuştu. Trump yönetiminin İran konusundaki son açıklamalarını ‘utanmazlık’ olarak nitelendiren dini lider ayrıca, “Halkıma bu konuda iki cümle söyleyeceğim; Savaş olmayacak ve müzakere de yapılmayacak” dedi.

BATI’DAN UMUT KESİLDİ

Öte yandan, Amerikan yaptırımlarına uymayacağını söylemesine rağmen Avrupalı şirketlerin İran pazarını terk etmesi üzerine tahran’dan sert bir tepki geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupa’nın İran konusunda ABD’yi karşısına almayacağını belirtti. İSNA ajansına konuşan Kemalvendi, ABD’nin bankacılık, sanat ve teknoloji konusunda üstlendiği role atıf yaparak, Avrupa’nın bu güç karşısında çatışmadan kaçınacağını söyledi.