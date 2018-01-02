Hamaney meydan okudu

İran’da ekonomik taleplerle başlayıp hükümet karşıtı kalkışmaya dönüşen protesto gösterilerine dair ilk kez konuşan ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olaylarda dış güçlerin rolüne işaret etti ve “Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı” dedi. Başkent Tahran’da şehit aileleriyle bir araya gelen Hamaney, yaptığı açıklamada “Son günlerde İran’ın düşmanları birleşti ve İslam Cumhuriyeti’nde karışıklık yaratmak için para, siyaset, silah ve istihbarat gibi farklı araçları kullandı” diye konuştu. Düşmanın her gedikten sızmak için fırsat kolladığını belirten İran’ın dini lideri, halkın cesareti, fedakârlığı ve imanıyla düşmanın üstesinden gelinebileceğini savundu. Hamaney ayrıca, konuyla ilgili olarak ‘doğru zaman geldiğinde’ ulusa sesleneceğini duyurdu.

ÜLKE İSMİ VERDİ

Tahran’ın bir numarasının sözlerinden cesaret alan İranlı yetkililer, olayları kışkırtan ülkelerin isimlerini açıkladı. Lübnan’da El Mayadin televizyonuna demeç veren Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, “İran’daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekâlet savaşıdır” dedi. Konu hakkında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakir Nobakht da göstericilerden şiddeti tırmandırarak ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu sevindirmemelerini istedi.

WASHİNGTON İZLİYOR

Tahran hükümetinin işaret ettiği Washington’dan ise yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hamaney yönetimini ‘vahşi ve yozlaşmış bir rejim’ olarak nitelendirdi. Trump mesajında, “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor!” ifadelerini kullandı.

‘AĞIR CEZA’ YOLDA

Öte yandan, gösterilerde bir güvenlik yetkilisinin eylemciler tarafından öldürülmesi Tahran yönetiminin sabrını taşırdı.Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani, savcılardan sert tutum takınmalarını istedi. Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi de üçüncü günden sonra gösterilere katılan eylemcilerin daha ağır cezalara çarptırılacağını açıkladı.