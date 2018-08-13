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Hamaney: Sahtekar ABD'yle müzakere masasına oturmayacağız

İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifini değerlendiren İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'Washington yönetimi sahtekardır. ABD'yle müzakere masasına oturmayacağız, bunu yasaklıyorum' açıklamasında bulundu.

  • DHA
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Tahran'da İmam Humeyni Camii'nde konuşan Hamaney, Beyaz Saray yönetiminin verdiği taahhütlerini tutmamakla suçlayarak,  "Şimdi, bu sahtekar hükümetle müzakere masasına mı oturmalıyız" dedi.
 
ABD makamlarının İran konusundaki son açıklamalarını "utanmazlık" olarak yorumlayan Hamaney şunları söyledi: "ABD, ekonomik yaptırımlar dışında iki şeyi daha ortaya atıyor: Birincisi savaş, diğeri müzakere önerisi. Savaşın hayaletini gündeme getirerek korkakları korkutmaya çalışıyorlar. Müzakere önerisi ile de sıradan bir oyunu oynuyorlar. Birileri müzakere ön koşulsuz olacak diyor diğeri koşullar koyuyor. Halkıma bu konuda iki cümle söyleyeceğim; Savaş olmayacak ve müzakere de yapılmayacak."
 
İran'ın ancak ABD baskısından etkilemediği otoriteye ulaştığında Washington yönetimiyle ile müzakere masasına oturabileceğini söyleyen Hamaney, "Bugün bu koşullar yok. Nasıl ki kurucu liderimiz Ayetullah Humeyni ABD'yle görüşmeyi yasakladıysa ben de yasaklıyorum" dedi.

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