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Hamaney: "Trump ABD'nin gerçek yüzüdür"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'Trump ABD'nin gerçek yüzüdür' dedi.

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İran'ın dini lideri Hamaney,  Tahran'da ordu komutanları ile yaptığı toplantı da Trump hakkında konuştu. 
 
Hamaney, Trump için " ABD'nin gerçek yüzünü göstererek bizim yaşamımızı kolaylaştırdığı için ona müteşekkiriz. Trump kampanyası sırasında ve sonrasında İran'ın 30 yıldan uzun süredir ABD yönetimindeki siyasi, ekonomik, ahlaki ve toplumsal yozlaşma hakkında söylediklerini kanıtladı" ifadelerini kullandı.
 
'Hiçbir düşman İran milletini felç edemez" diyen Hamaney Trump'ı kastederek "O 'Benden korkmalısınız' diyor. Hayır. İran halkı onun sözlerine 10 Şubat'ta (İran Devrimi'nin yıldönümü) yanıt verecek ve bu tehditlere karşı duruşunu gösterecek" dedi.

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