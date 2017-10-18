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Hamaney:AB, ABD'nin kabadayılığının yanında durmaktan kaçınmalı

ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmekle tehdit ettiği İran'dan sert açıklama geldi.

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İran dini lideri Hamaney Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'ye sert cevap verdi.
 
İşte Hamaney'in Trump açıklamaları:
 
1. Avrupa hükümetleri KOEP'e bağlı kalacaklarını vurguladı ve Trump'ın açıklamalarını lanetledi, fakat bu ABD'yi KOEP'i parça parça etmekten alıkoymak için yeterli değil.
 
2. Öncelikle AB, ABD'nin kriterlerinin karşısında durmalıdır. İkinci olarak, bizim savunma meselelerimize burnunu sokmaktan kaçınmalıdır. AB'nin ABD'nin kabadayılığının yanında durmasını kabul edemeyiz.
 
3. Batı, İran'ın bölgedeki varlığını sorgulama hakkına sahip olmadığı gibi, İran'ın füze sahibi olup olmadığı konusu da onların işi değildir. Madem öyle, sizin neden füzeleriniz var?
 
4. KOEP Avrupa'nın çıkarınadır. Diğer taraf bunu istemediği sürece KOEP'in parçalanmasına izin vermeyeceğiz; fakat bunu isterlerse, KOEP'i lime lime edebiliriz.

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