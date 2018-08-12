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İran lideri Ali Hamaney, ekonomik yolsuzluklarla ilgili hızlı ve adil yargılama yapılması yönünde talimat verdi

İran Lideri Ali Hamaney, yargı erkine, ekonomik yolsuzluklarla ilgili hızlı ve adil yargılama yapılması talimatını verdi.

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İran basınına yansıyan haberlere göre, Hamaney, yolsuzluğa karışanların hızlı ve adil yargılanması talimatını vererek, alınacak kararlara da özen gösterilmesini istedi.

Ülkede nisan ayında dolar kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, 10 Nisan'da doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi için karar alarak serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı.

Devletin belirlediği kur üzerinden bazı ithalatçılara döviz tahsisi yapılmıştı. Söz konusu ithalatçı firmalardan bazıları resmi kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri yaklaşık iki katı değerde olan serbest piyasadaki kur üzerinden piyasaya sürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından Tahran ve İsfahan gibi kentler esnaf protestolarına sahne olmuştu.

İran'da döviz piyasalarında yaşanan usulsüzlük ve manipülasyon, telefon ve otomobil ithalatına da yansımış ve yolsuzluğa karışan 65 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

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