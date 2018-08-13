Hamaney'den Ruhani hükümetine eleştiri

İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Hamaney, çeşitli kesimlerden halk temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ekonomik durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halkın geçim derdiyle uğraştığının farkında olduklarını belirten Hamaney, "İran'ın bugünkü sorunu milli paranın değer kaybetmesidir. Uzmanlar ve yetkililer, bu durumun sadece dış etkilerle ortaya çıkmadığı konusunda görüş birliğindeler." dedi.

Hamaney, ambargoların ekonomi üzerinde mutlaka etkili olduğunu ancak sorunların temelinde uygulamalarla ilgili durum olduğunu belirterek, üstü kapalı şekilde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini eleştirdi.

Dikkatli, zamanında ve daha iyi düşenerek adım atıldığında ambargoların etkisinin azalacağını vurgulayan Hamaney, döviz konusundaki kötüye kullanımın icra politikası ve yönetimle ilgili olduğunun altını çizdi.