Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti: Çok yakında Suriye'nin doğusunun temizlendiğini göreceksiniz
Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında konuşan Ali Ekber Velayeti çok yakında yeni bir operasyonun başlayacağı sinyalini verdi.
İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında önemli açıklamalarda bulunarak Suriye'nin doğusunun çok yakında temizleneceğini söyledi.
Halep Valisi ile biraraya gelen Velayeti, "Suriye çok yakında doğu bölgelerinin temizlendiğini görecek" dedi.
Velayeti daha önce yaptığı açıklamalarında Rakka'nın terör örgütü PYD/PKK'dan temizleneceğini ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından ise İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani Rakka'nın komşu kenti Deyr ez Zor'da görüntülenmişti.
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