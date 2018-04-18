İran lideri Hamaney: Ülkedeki döviz piyasasında yaşanan krizin arkasında yabancı istihbarat servisleri var
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki döviz piyasasında yaşanan krizin arkasında yabancı istihbarat servislerinin olduğunu iddia etti.
- AA
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki konutunda İstihbarat Bakanlığı yetkililerini kabul eden Hamaney, döviz piyasasında yaşanan krize değindi.
Yabancı istihbarat servislerinin İran'da istikrarsızlık oluşturmak hedefiyle birçok yola başvurduğunu ifade eden Hamaney, "Son zamanlarda döviz piyasasında ortaya çıkan sorunlara dikkatle bakıldığında yabancı istihbarat servislerinin parmak izi görülüyor." dedi.
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