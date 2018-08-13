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Hamaney'in Irak temsilcisi: Ibadi, ABD karşısında psikolojik olarak zayıf düştü ve yenildi

İran'ın dini lideri Ali Hameney’in Irak Temsilcisi Mücteba el-Hüseyni, 'ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını' söyleyen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, ABD karşısında psikolojik yenilgiye düştüğünü belirtti.

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İran'ın dini lideri Ali Hameney’in Irak Temsilcisi Mücteba el-Hüseyni, "ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını" söyleyen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, ABD karşısında psikolojik yenilgiye düştüğünü belirtti.

Hüseyni, yaptığı yazılı açıklamada, İbadi’yi sert bir dille eleştirerek, "yaptırımları uygulayacakları" yönündeki açıklamasının "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Hüseyni, "Irak Başbakanı, üzüntü duyduğumuz bu tutumuyla ABD karşısında psikolojik olarak zayıf düştüğünü ve yenildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Hüseyni'nin bu açıklamalarına Irak hükümetinden henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını söylemişti. İbadi, bu açıklamasından dolayı İran'a yakın Şii siyasi ve askeri grupların sert eleştirisine maruz kalmıştı.

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