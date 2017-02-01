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Hamas 3 bin konut inşasının onaylanmasını kınadı

Hamas, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşasının onaylanmasını kınayarak, kararın İsrail'in Filistin toprağını çalması ve el koymasının tehlikeli bir adım olduğunu bildirdi.

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Hamas'ın, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşasını onaylamasını kınadığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, kararın onaylanması kınanarak, "Karar, İsrail'in daha fazla Filistin toprağını çalması ve el koyması hedefiyle atılan tehlikeli bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, söz konusu karar ile, Binyamin Netanyahu hükümetinin izlediği ırkçı politikanın bir parçası olarak bölgenin demografik yapısını kendi istediği şekilde dayatmaya çalıştığı dile getirilen açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme politikalarına karşı uyarıda bulunuldu.

 İsrail'le mücadele için ulusal bir strateji geliştirme çağrısı 

Açıklamada, tüm Filistinli gruplara, İsrail'le mücadele için ulusal bir strateji geliştirme çağrısı yapıldı.

Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek yeni konutlardan 2 bininin yapımına hemen başlanacağı, diğer bin konutun ise daha sonra aşamalı olarak yapılacağı aktarılmıştı.

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