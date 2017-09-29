Hamas, Dahlan'ı Mahmut Abbas'a 'havale' edecek

Gazze'de bir süredir devam eden idari kriz Hamas ve Fetih yetkililerinin karşılıklı açıklamalarıyla çözüme kavuşmak üzere.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar Perşembe günü katıldığı bir toplantıda konuyla alakalı çok önemli açıklamalarda bulunarak siyasi çözüme engel olanlara sert tepki göstereceklerini belirtti.

Sinvar yaptığı açıklamada Hamas-Fetih arasında devam eden görüşmelerde Mahmut Abbas'ın "güçlü" olmasını temenni ettiklerini belirterek, uzlaşmayı bozacak herhangi birini yok etmekle tehdit etti.

Hamas-Fetih arasındaki görüşmelerde şaşırtıcı tavizler de verileceğini belirten Yahya Sinvar, "Bölünmenin yakında sona ermesi gerekiyor" dedi.

Kadınların siyasetteki rolüne de değinen Sinvar, "Kadınları siyasi işlere katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Hamas ve Fetih yetkilileri Cumartesi günü Gazze'de Filistin Başbakanı Rami Hamadallah önderliğinde toplanarak iki hareket arasındaki bölünmeyi sonlandırmak için çalışma başlatacak.

HAMAS, BAE PRENSİ DAHLAN'I MAHMUT ABBAS'A "HAVALE" EDECEK

Gazze'de devam eden insani durumun giderek kötüleşmesi ve Mahmut Abbas'ın Gazze'ye yönelik yaptırımları sonrası Hamas, Birşelik Arap Emirlikleri'nin karanlık prensi Dahlan ile görüşmelere başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Filistin Devleti'nin İnterpol'e üye olması ise Muhammed Dahlan'ın Filistin üzerindeki planlarını suya düşürdü.

BAE'nin karanlık prensi olarak bilinen Muhammed Dahlan, 2016 yılında Ramallah'ta yolsuzlukla mücadele mahkemesince suçlu bulunmuş ve hakkında yakalama kararı çıkmıştı.

Filistin'in İnterpol'e üye olmasının ardından Filistin Yolsuzlukla Mücadele Örgütü Başkanı Rahik Bathseh, "Filistin mahkemesinde hüküm giymiş olanların hepsi İnterpol aracılığıyla takip edilecek" açıklaması yaptı.

Aynı zamanda Filistin'in İnterpol üyeliği ile Dahlan'ın peşine düşmesi BAE ile Filistin arasında yeni bir krize neden olacak.