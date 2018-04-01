Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Meşal: Filistin, Türkiye ile birlikte daha güçlü

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği ile Kudüs ve Tarihimiz Derneğince (KUTAD) Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Cihannüma İstanbul Buluşması" programına katıldı.

Meşal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çocukluğundan itibaren kitaplardan okuduğunu belirterek, "Türk halkının, evlatlarının kahramanlıklarını kitaplardan okuduk. Dünyanın doğusuyla batısının fethini kitaplardan okuduk. İslam sancağının dünyanın her köşesine nasıl taşıdığını kitaplardan okuduk. İslam ümmetinin Türk önderliğinde, Osmanlı'nın önderliğinde nasıl refah ve huzur içerisinde yaşadığını yine kitaplardan okuduk.

Dedelerimiz ve babalarımızdan, çocukluğumuzdan itibaren Türk kahramanlıklarını dinledik. Biz kitaplardan, tarihten ve babalarımızdan öğrendik Türkiye'nin kahramanlıklarını. Dün aklımız ve kalbimizle gördüğümüz bu kahramanlıklara bugün bizzat şahit oluyoruz. Sevgimiz daha çok arttı. Övüncümüz iftiharımız daha çok arttı." diye konuştu.

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan ile de Filistin meselesini istişare ettiklerini anlatan Meşal, "Biz bugün Erdoğan ile görüşmekten, onunla istişare etmekten mutluyuz, memnunuz. O öyle bir liderdi ki Türkiye'yi taşıdığı gibi Türkiye ile birlikte İslam ümmetini de daha yücelere taşıdı. Biz de diyoruz ki İslam tarihinde İslam'a hizmeti olan bütün liderlere selam olsun." ifadelerini kullandı.

"Sizler ve bizler, Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağız"

Meşal, Türkiye'nin yükseldiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kutlu olsun bugün Türkiye yükseliyor. Türk halkı da Türkiye ile birlikte yükseliyor. İslam ümmeti de Türkiye ile birlikte yükseliyor. Filistin, Türkiye ile birlikte daha güçlü bugün. Sizler ve bizler, Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağız. Marmara şehitlerini (Mavi Marmara Gemisi) asla unutmayın. Marmara'da kanlarını döken şehitlerimiz Türkiye'nin iftihar tablosudur. Filistin halkının da iftihar tablosudur. Bugün Filistin topraklarının yeniden Filistin'e kazandırılması için Türkiye'nin ciddi bir katkısı var.

Trump, Netanyahu ve onlarla birlikte yürüyenler, şunu asla anlayamadılar ki ne Filistin halkı, ne Kudüs ve ne de ona sahip çıkan İslam ümmeti, Filistin ve Kudüs'ten asla vazgeçmeyecek. Amerika sefaretini bir an önce Kudüs'e taşımanın mücadelesi içine girdi."

"Afrin'de, Türkiye'nin başarısı ciddi bir örnek teşkil ediyor"

Meşal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden bahsederek, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah siz mücadele ettiniz ve 15 Temmuz'da size yapılmak istenen o hareketi Türk halkı olarak engellediniz. Türkiye'ye karşı yapılan bütün suikastleri, bütün girişimleri bertaraf ettiniz. Her şeyden önce özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanının, Türkiye halkının ve Türkye'nin idarecilerinin bu alanda ortaya koydukları cesareti takdir etmek lazım.

Özellikle Afrin'de, Türkiye'nin başarısı ciddi bir örnek teşkil ediyor. İnşallah Afrin'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde İslam ümmetinin zaferleriyle hepimiz şerefyap oluruz. Filistin halkı, vefalı bir halktır. Kendi yanında olanı asla unutmaz. Türkiye kalbimizde, başımızın üzerinde yeri var."

"Kudüs'ü muhafaza etmek için mücadele eden kardeşlerimin ellerinden öpüyorum"

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu şehit olan Filistinlileri anarak, "Mazlum ve masum Filistin halkının üzerine, silahsız sivillerin üzerine acımasızca kurşun yağdırarak onları katleden siyonist İsrail'i buradan lanetliyorum. Bu kalleş saldırıda yaşamını yitiren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi olan kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Filistin halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hakkı ve hukuku için Kudüs'ü muhafaza etmek için mücadele eden kardeşlerimin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.