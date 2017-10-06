Hamas: Fetih ile imzalanan geçmiş anlaşmaları müzakereler olmadan uygulamaya hazırız

Hamas sözcüsü Abdellatif Alqanou, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Kahire görüşmelerinde Gazze halkının menfaatlerinin önceleneceğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Görüşmelerin başarılı olabilmesi içn olumlu ve esnek bir şekilde çalışacaklarını belirten Alqanou, Hamas'ın 2011 yılında imzalanan Kahire sözleşmesi uyarınca Fetih ile imzalanan geçmiş anlaşmalara bağlı olduğunu ve müzakereler olmadan bunları uygulmaya hazır olduğunu belirtti.

Uzlaşı Hükümeti bakanları, Gazze'deki ilk haftalık toplantısının ardından geçtiğimiz salı günü Gazze Şeridi'nde görevlerini teslim aldı.

Başbakan Hamdallah ise hükümet organlarının görevlerini teslim almasının ardından Ramallah'a gitti.