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Hamas, Filistin hükümetine tepki gösterdi

Hamas, 'Filistin hükümetinin Gazze'ye karşı izlediği siyasetin, tek başına karar almadaki ısrarcılığını gösterdiği' değerlendirmesinde bulundu.

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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetin izlediği bu siyaset, siyasi projesi başarısız olsa da Filistin'de tek başına karar alma konusundaki ısrarcılığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı. Kasım, Gazze'de yaşanan insani drama seyirci kalmasının hükümeti tüm Filistinlileri temsil etmeyen bir konuma getirdiğini öne sürdü. Hamas, Filistin yönetiminin, "Gazze'deki memurların maaşlarında yüzde 30 kesintiye gidilmesi, 7 binden fazla memurun erken emekliye ayrılması, İsrail'den Gazze'ye ihraç edilen elektriğin 120 megavattan 70 megavata düşürülmesi" gibi uygulamalarla Gazze halkını "cezalandırdığını" savunuyor. Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yıl sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü alması gerekiyordu ancak bu henüz tam olarak hayata geçirilemedi.

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