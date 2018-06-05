Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas, Filistin hükümetine yaptırımları sürdürmesine tepki gösterdi

Hamas, Filistin hükümetinin Nisan 2017'den bu yana uyguladığı 'yaptırımları' sürdürmesine tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu cezai uygulamalara devam edilmesi, Filistin yönetiminin halkı önemsediği iddialarının yalan olduğunu ve sıkıntılarını artırmak için çalıştığını ortaya koyuyor. Bu yaptırımların İsrail ablukasıyla kesiştiği ve Gazze halkına yönelik yıkıcı sonuçları artırdığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kasım, Gazze'deki memurların maaşlarındaki kesintinin devam etmesini de "sadist bir yaklaşım" şeklinde nitelendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de Hamas'a Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için "elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri" gibi konularda birtakım yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA