Hamas, Filistin hükümetine yaptırımları sürdürmesine tepki gösterdi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu cezai uygulamalara devam edilmesi, Filistin yönetiminin halkı önemsediği iddialarının yalan olduğunu ve sıkıntılarını artırmak için çalıştığını ortaya koyuyor. Bu yaptırımların İsrail ablukasıyla kesiştiği ve Gazze halkına yönelik yıkıcı sonuçları artırdığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kasım, Gazze'deki memurların maaşlarındaki kesintinin devam etmesini de "sadist bir yaklaşım" şeklinde nitelendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de Hamas'a Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için "elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri" gibi konularda birtakım yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.