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Hamas: “İran ile samimi bir ilişki kurmak istiyoruz”

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Hamas ile İran arasında ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla görüşmeler yapıldığını açıkladı.

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Filistin Hamas hareketi resmi sözcüsü Ebu Zuhri Pazar günü Cezayir’de hükümet yanlısı “Cezayir Umut Partisi” başkanı Ömer Gül ile düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hamas hareketinin Arap ve Müslüman taraflarla samimi bir ilişki kurmak istediğini belirten Ebu Zuhri, özellikle İran’la alakalarını önemsediklerini belirtti.

Tahran hükümetinin Suriye krizine dahil olmasından sonra ilişkilerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten Ebu Zuhri, Özellikle son zamanlarda İran ile ilişkilerini olumlu yönde iyileştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

FİLİSTİN'DE ULUSAL MUTABAKAT ÇABALARI
 
Filistinli gruplar arasındaki ulusal mutabakata da değinen Ebu Zuhri, Hamas'ın Filistin'deki bölünmüşlüğe son vermek için elinden geleni yaptığına işaret etti.
 
Geçen kasım ayında Gazze'den ayrılan Ebu Zuhri pek çok bölge ülkesini ziyaret ettikten sonra geçen haftalarda Cezayir'e gelmişti.
 
Hamas'ın İran'la uzun yıllar sürdürdüğü iyi ilişkiler, 2011'de Suriye'de patlak veren çatışmaların ardından İran'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemesi nedeniyle bozulmuştu.

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