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Hamas, İsrail ile normalleşmeyi reddediyor

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail ile Filistin arasındaki her türlü normalleşmeyi reddettiğini duyurdu.

  • İHA
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Hamas, İsrail ile Filistin arasında olması istenen her türlü normalleşme adımını reddettiğini duyurarak, Arap dünyasına normalleşme sürecini durdurma çağrısında bulundu. Hamas Sözcüsü Hazem Qassem, Filistinlilerin düzenlediği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaşananları hatırlatarak, normalleşmeyi isteyen ülkelerin İsrail’i suça teşvik ettiğini söyledi.

 

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