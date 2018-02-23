Hamas İsrail'i Gazze ablukası konusunda uyardı: Ya abluka kalkacak ya da işgalin yüzüne patlayacak

Rıdvan, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Filistin'e yardımlarını askıya alması yönündeki kararlarını protesto etmek için Gazze'de düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmada, "Gazze'ye hala ablukayı dayatan işgalcilere diyoruz ki; Bu son mesajı almanız gerek, ya abluka kalkacak ya da işgalin yüzüne patlayacak." ifadesini kullandı.

"İnsani ve ekonomik krizler ile Gazze'ye kapıların kapatılması Filistin halkının iradesini kırmayacaktır." diyen Rıdvan, Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlusunun İsrail olduğunu vurguladı.

Rıdvan ayrıca, İsrail'in Kudüs'teki yerleşim birimleri siyasetini devam ettirmemesi uyarısında bulunarak, bu durumun Kudüs'ün tarihi ve demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini ve karşısında direnişi bulacağını belirtti.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ya da Filistin halkının hedef alınması konusunda bir meşruiyet sağlamayacağını kaydeden Rıdvan, Filistin yönetimine de "İsrail ile müzakerelere dönülmemesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını belirtmişti.