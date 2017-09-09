Hamas liderliğine seçilen İsmail Haniye, göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini Mısır'a gerçekleştirdi
Hamas'tan yapılan açıklamada İsmail Haniye'nin ikili görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'a geçtiği belirtildi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Filistin Hamas Hareketi sözcüsü yaptığı açıklamada, İsmail Haniye'nin ikili görüşmelerde bulunmak ve Gazze kuşatmasını görüşmek üzere Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Kahire'ye geçtiği belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda ise Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar Mısır'a ziyaretler düzenlemiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin karanlık prensi Muhammed Dahlan ile görüşmüştü.
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