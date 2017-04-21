Hamas öldü bilinen 2 esir İsrail askerini şarkıyla duyurdu

Filistin Hamas Hareketi ölü olarak bilinen iki İsrail askerinin ağzından ibranice bir şarkı yayınlayarak hayatta olduklarını açıkladı.

Hamas'ın elinde tuttuğu iki İsrail askeri Hadar Golden ve Shaoul Aron'un öldüğü biliniyordu.

Yayınlanan şarkıda iki askerinde hayatta olduğu ve askerlerin ailelerinden gerçekleri ortaya çıkarmaları talep ediliyor.

İbranice yayınlanan şarkı 1.5 dakika uzunluğunda. İki esir askerin kendi aralarındaki diyaloğu canlandıran şarkı arapça altyazılı yayınlandı.