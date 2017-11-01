Hamas sınır kapılarını Uzlaşı Hükümeti'ne devretti

Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek için Hamas ve Fetih hareketleri arasında 12 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan anlaşma çerçevesinde ilk somut adım bugün atıldı.

Hamas, yapılan bir törenle Gazze Şeridi'nin İsrail ve Mısır ile olan sınır kapılarındaki kontrolü tamamen Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretti.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, Refah Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla tüm sınır kapılarını devraldıklarını söyledi.

Sınır kapılarını teslim alma komitesi olarak bugün, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın talimatı doğrultusunda Gazze Şeridi'ne geldiklerini dile getiren Hasayine, sınır kapılarının Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devredilmesi adımını "uzlaşı yolundaki gerçek başlangıç" olarak nitelendirerek, "Artık tüm çabaların, bölünme sayfasını geri gelmemek üzere kapatması yönünde olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hasayine, tüm engel ve zorluklara rağmen Filistin uzlaşı sürecini sürdürmeye kararlı olduklarının altını çizerek, Hamas ve Fetih hareketleri arasında yapılan anlaşma doğrultusunda bölünmeyi bitirmek için gerekli tüm adımların atılacağını kaydetti.

Filistin Yönetimi Sınır İdaresi Sözcüsü Hişam Advan da AA muhabirine, sınır kapılarında sadece Filistin Uzlaşı Hükümeti çalışanlarının olduğunu ve Hamas'la bağlantılı hiçbir çalışanın bulunmadığını belirtti.

Advan, devir işleminin olumlu bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Mısır'ın ara buluculuğunda varılan anlaşmada Hamas'ın en geç 1 Kasım'a kadar Gazze'deki sınır kapılarını Uzlaşı Hükümeti'ne devretmesi hükme bağlanmıştı.

Anlaşmaya varılan diğer konularda ise takvim şu şekilde işleyecek:

UZLAŞI HÜKÜMETİ 1 ARALIK'A KADAR GÖREVİ TAMAMEN DEVRALACAK

Gazze ve Batı Şeria'da ayrı ayrı birer Filistin hükümetinin varlığına son verecek olan Uzlaşı Hükümeti, Gazze Şeridi'nde de tüm kontrolü ele alacak. Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı anlaşması kapsamında hükme bağlanan bu kararın hayata geçirilmesi için tüm çalışmalar en geç 1 Aralık'a kadar bitirilecek.

Bu tarihten sonra Gazze dahil Filistin'in yönetimini tamamen bu hükümet üstlenecek. Bu çerçevede Filistin Bakanlar Kurulu, 2014'ten bu yana ilk kez 2 Ekim'de Gazze'de toplanarak Hamas'tan yönetimi devralmaya başlamıştı.

POLİS TEŞKİLATI

Anlaşmadaki belkide en kritik başlık Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'deki güvenlik kurumlarının ne olacağı sorusu.Hamas ve Fetih tarafından varılan anlaşmada bu konuyla ilgili, "Filistin Devleti resmi güvenlik kurumlarının yetkililerinin Gazze'ye giderek güvenlik kurumlarının yeniden yapılanması için yol ve mekanizmaları uzmanlarla görüşeceği" ifadesine yer verildi ancak daha fazla detay verilmedi.

Gazze'deki polis gücünün Uzlaşı Hükümeti'ne bağlanacağı belirtilmekle birlikte Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları'na ne olacağı konusu muğlaklığını koruyor.

MEMURLARIN MAAŞLARI

Kahire'deki toplantıda görüşülerek karara bağlanan bir diğer başlık da Gazze'de çalışan memurlar meselesi. Hamas, 2007 yılında Gazze'de yönetime geldikten sonra yaklaşık 40 bin yeni memur istihdam etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yine uzlaşı anlaşmasının yapıldığı 2014 yılında Gazze'deki memurların Filistin hükümetine bağlı memurlara entegresini kabul etmemişti.

Batı Şeria'daki Fetih hareketi kontrolünde olan Filistin Yönetimi, Hamas ile ilişkilerinin bozuk olduğu dönemde Gazze'deki memurların maaşlarını düşürme kararı almıştı.

Kahire'de imzalan uzlaşı anlaşmasına göre ise memurların maaş meselesini karara bağlaması için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Buna göre kurulan bu komisyon 1 Şubat 2018 tarihinden önce konuyu bir çözüme kavuşturacak ve bu süreçte memurlar maaşlarını eksiksiz almaya devam edecek.

FİLİSTİNLİ FRAKSİYONLAR 21 KASIM'DA KAHİRE'DE TOPLANACAK

Anlaşmada yer alan bir diğer madde de Kahire'de 2011 yılında imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasına taraf olan tüm Filistinli fraksiyonların 21 Kasım'da Kahire'de toplanması oldu.Bu toplantıda Filistin genelinde seçime gidilmesi gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Aralık ayının ilk haftasında Hamas ve Fetih hareketlerinin Kahire'de bir araya gelerek anlaşılan konularda ne kadar mesafe kat edildiğini değerlendirmesi de kayıt altına alınan hükümler arasında.

İSRAİL'İN TUTUMU

Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı İsrail hükümeti Hamas ve Fetih arasındaki uzlaşı anlaşmasını kabul etmek ve Filistin Yönetimi'yle yeniden barış görüşmesine başlamak için "Hamas'ın silahsızlandırılması" da dahil yedi ön koşulları olduğunu açıkladı.Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşıyı değerlendirmek için 18 Ekim'de toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nden yapılan açıklamada bu koşullar, "Hamas'ın silahsızlandırılması, Hamas'ın İsrail'i tanıması ve terörü bırakması, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerinin cenazeleri ve esir tutulan sivillerin iade edilmesi, Filistin yönetiminin Gazze'de güvenlik kontrolünü ve sınır kapılarını tamamen eline alarak kaçakçılığı önlemesi, Filistin yönetiminin Batı Şeria'da Hamas'ın terör alt yapısına yönelik operasyonlarını sürdürmesi, Hamas'ın İran'la ilişkilerini kesmesi ve Gazze'ye para ve insani ekipmanların girişinin Filistin yönetimi ile bu amaçla kurulan mekanizma üzerinden devam etmesi" şeklinde sıralandı.

Bu şartların yerine getirilmemesi halinde Hamas'ın da dahil olduğu bir Filistin hükümetiyle diplomatik müzakerelere başlanmayacağı kaydedildi. İsrail ile Filistin yönetimi arasında yapılan barış müzakereleri 2014 yılında kesintiye uğramıştı.

UZLAŞI SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih hareketleri arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti. Hamas ve Fetih, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Hamas'ın geçen mart ayında Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite de Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Bunun üzerine Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.