Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Hamas doğru ve cesur bir karar almıştır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki İdari Komite'yi feshederek Filistin'de siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma konusunda önemli adım attıklarını söyledi.

Heniyye, Mısır temaslarının ardından Gazze'ye dönüşü sırasında Refah Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mısırlı yetkililerle müzakerelerde siyasi konular, ikili ilişkiler, güvenlik, Gazze dosyası ve Kudüs'teki durum olmak üzere 5 konuyu ele aldıklarını dile getiren Heniyye, Hamas'ın yeni siyasi bürosunun ilk toplantısına ev sahipliği yapmalarından ötürü Mısırlı yetkililere teşekkür etti.

Heniyye, Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme çabaları konusunda ise, "Hamas, Gazze'deki İdari Komite'yi feshedip Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne Gazze'de çalışma ve genel seçimlere hazırlık yapma imkânı sağlayarak doğru ve cesur bir karar almıştır." dedi.

Gelinen aşamada muhtemel tehlikelerin bilincinde olunduğunu gösteren, yüksek ulusal sorumluluğa delalet eden önemli bir adım attıklarını belirten Heniyye, "Gazze'deki İdari Komite artık çalışmıyor ve bu da Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne sorumluluklarını üstlenme yönünde bir çağrıdır." ifadesini kullandı.

"Sonraki adımın Ramallah'taki kardeşlerimizden gelmesini bekliyoruz"

Mısır'daki görüşmelerde Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılamayacağını ve Gazze ablukasının sonlandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladıklarını söyleyen Heniyye, "Gazze'deki İdari Komite'nin feshedilmesinin ardından bir sonraki adımın Ramallah'taki kardeşlerimizden gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Heniyye, Hamas'ın Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi için azami gayret sarf etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, 9 Eylül'de Gazze'den ayrılarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş ve Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce, uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak söz konusu hükümet, iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.