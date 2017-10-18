Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas Sözcüsü Kasım: İsrail'in uzlaşma çabalarını sabote etmesine izin vermeyeceğiz

Hamas Sözcüsü Kasım, 'İsrail'in Filistin halkına şartlarını dayatmasına ve uzlaşma çabalarını sabote etmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamas'ın, İsrail'in Filistin halkına şartlarını dayatmasına ve uzlaşma çabalarını sabote etmesine izin vermeyeceği bildirildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "İsrail'in aldığı kararlar son dönemde büyük ilerleme kaydeden Filistin uzlaşı çabalarını sabote etmek için ümitsiz girişimlerdir." ifadesini kullandı.

Uzlaşının Hamas için "stratejik bir tercih" olduğuna dikkati çeken Kasım, bu karardan dönmeyeceklerini ve Filistin ulusal ortaklığı ile yollarına devam edeceklerini belirtti.

Kasım, "İsrail'in Filistin halkına şartlarını dayatmasına ve uzlaşma çabalarını sabote etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail hükümetince dün yapılan açıklamada, Filistin yönetimiyle yeniden barış görüşmesine başlamak için "Hamas'ın silahsızlandırılması" dahil 7 ön koşulları olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada bu koşullar, "Hamas'ın silahsızlandırılaması, Hamas'ın İsrail'i tanıması ve terörü bırakması, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin cenazeleri ve esir tutulan sivillerin iade edilmesi, Filistin yönetiminin Gazze'de güvenlik kontrolünü ve sınır kapılarını tamamen eline alarak kaçakçılığı önlemesi, Filistin yönetiminin Batı Şeria'da Hamas'ın terör altyapısına yönelik operasyonlarını sürdürmesi, Hamas'ın İran'la ilişkilerini kesmesi, Gazze'ye para ve insani ekipmanların girişinin Filistin yönetimi ile bu amaçla kurulan mekanizma üzerinden devam etmesi" olarak sıralanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA