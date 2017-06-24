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Hamas'tan Suudi Arabistan veliahtı Selman'a tebrik mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Prens Muhammed Bin Selman'ı, Suudi Arabistan birinci veliahtı atanması sebebiyle kutladı.

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Hamas'tan yapılan açıklamada, Heniyye, Prens Muhammed'in veliaht atanması nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Heniyye'nin, mesajında, Mekke ile Kudüs arasındaki tarihi bağlara işaret ettiği aktarıldı.

Prens Muhammed, 21 Haziran Çarşamba yayımlanan Kraliyet kararnamesiyle tüm görevlerinden azledilen Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Veliaht Prens ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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