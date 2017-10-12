Hamas ve Fetih Mısır gözetiminde resmi olarak anlaştı
Bir süredir Hamas ve Fetih arasında devam eden görüşmeler bugün resmi olarak sonuca ulaştı. İki hareket resmen imzaları attı.
- star.com.tr
Mısır gözetiminde bir süredir devam eden Gazze'de Uzlaşı Hükümeti'nin kurulması çalışmaları bugün nihayete erdi.
İki gün süren görüşmelerin ardından Hamas ve Fetih Mısır İstihbarat Başkanı'nında katılımıyla Kahire'de resmen imzaları attı.
Anlaşmanın detayları henüz tam olarak açıklanmasada ilk gelen bilgilere göre Refah Sınır Kapısı'nın kontrolü ve güvenliği Uzlaşı hükümetine bırakılırken, 3 bin Filistin polisinin Gazze'ye yerleştirileceği belirtildi.
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