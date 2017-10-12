Hamas ve Fetih anlaşmasının detayları belli oldu

Mısır'ın başkenti Kahire’de iki gün boyunca devam eden görüşmelerde varılan anlaşmanın tam metni kamuoyuyla paylaşıldı.

Üzerinde anlaşmaya varılan ve Hamas ile Fetih hareketlerinin temsilcileri tarafından onaylanan maddeler arasında, "Uzlaşı Hükümetinin Gazze'de tüm görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi için işlemlerin en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleşmesi, Gazze'de (Hamas tarafından işe alınan) memurlar konusunun karara bağlanması için kurulan komisyonun 1 Şubat 2018 tarihinden önce konuyu çözmesi ve bu süreçte memurların maaşlarını almaya devam etmesi, En geç 1 Kasım'a kadar Gazze'deki sınır kapılarının Uzlaşı Hükümetine devredilmesi, Filistin Devleti resmi güvenlik kurumlarının yetkililerinin Gazze'ye giderek güvenlik kurumlarının yeniden yapılanması için yol ve mekanizmaları uzmanlarla görüşmesi" ve "2011 yılında Kahire'de imzalanan anlaşmaya taraf olan tüm Filistinli tarafların 14 Ekim'de Kahire'de toplanması" gibi hususlar sıralandı.

Ayrıca Aralık ayının ilk haftasında Hamas ve Fetih hareketleri Kahire'de bir araya gelerek anlaşılan konularda ne kadar mesafe edildiğinin değerlendirileceği belirtildi.

Anlaşma metninde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın sahip olduğu silahların ne olacağı hususuna ise değinilmedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Hamas ve Fetih heyetlerinin Filistin’deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzaladığı bildirilmişti.