Hamas yetkilisi İsrail'in teklifini reddettiklerini açıkladı

Katar El Cezire kanalına demeç veren Zehhar, öne çıkan şartlar arasında İsrail'in Hamas'ın elindeki esir askerleri bırakması karşılığında, Gazze'ye uyguladığı ambargoyu azaltması olduğunu söyledi.

Zehhar, "İsrail yeni bir esir takası teklifi için Arap ve yabancı devletlerle bazı insanı yardım kuruluşlarını devreye soktu, ancak Hamas'ın şartlarına cevapsız kaldı." dedi.

İsrail'in Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde esir olan akıl hastası bir İsrail askerine karşılık Gazze'ye uygulanan ambargoyu azaltma ve bazı Filistinli hasta tutukluları serbest bırakmayı teklif ettiğini söyleyen Zehhar, "İsrail'in hileleri Hamas'ı kandıramaz. Filistinli esirler serbest bırakılmadığı müddetçe, işgal gücü ile pazarlık söz konusu olamaz." diye konuştu.

Zehhar, İsrail'in bu hamlesinin, esir bulunan İsrail askerlerinin ailelerini ve bazı İsrail siyasi partilerini susturma amaçlı olduğunu ifade etti.

- Mısır Gazze ilişkileri

Öte yandan Zehhar, Mısır'ın Gazze ile karşılıklı ticari faaliyetlere başlayacağı ve Gazze'nin yeniden imarı projesine katılma sözü verdiğini söyleyerek, "Hamas'ın siyaseti Mısır veya başka bir Arap ülkesine düşmanlık içermez. Mısır ile ilişkilerimiz öncekinden daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Gazze ile sınır güvenliğini dikkate aldığını belirterek, Hamas heyetinin Kahire'ye olan ziyaretinin başarılı geçtiğine dikkati çekti.

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır sınırında güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilmişti.

İsrail ve Arap medyasında son günlerde yer alan haberlerde İsrail yönetiminin aracılar vasıtasıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yeni bir esir takası teklif ettiği öne sürülmüştü.

Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

Kassam Tugayları geçen yıl nisan ayında elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı geçen haziran ayında askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Hamas, elindeki İsrailli askerler hakkında bilgi vermek için, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin salıverilmesini şart koşuyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu olduğu kaydedildi.