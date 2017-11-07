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Hamas'ın Resmi Sözcüsü Zuhri: İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kabul etmeyeceğiz

Hamas'ın Resmi Sözcüsü Zuhri, 'Biz hiçbir zaman İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kabul etmeyeceğiz. Hamas'ın silahını ve mücadelesini bırakması mümkün değildir.' dedi.

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Hamas'ın Resmi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın büyük ve güçlü bir hareket olduğunu belirterek "Biz hiçbir zaman İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kabul etmeyeceğiz. Hamas'ın silahını ve mücadelesini bırakması mümkün değildir. Tabii onlar Hamas'ın bir gün bu mücadeleyi bırakacağı hayalini kuruyorlar. Allah'ın izniyle bu hayalleri hiçbir zaman gerçek olmayacak." dedi.

Hamas Sözcüsü Zuhri, Önder Genç ve Kudüs Bilinci Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen "Kudüs'ü sahipleniyoruz" başlıklı programa katıldı.

Zuhri, buradaki konuşmasında, Kudüs'ün köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek "Bir fikir hareketi olan Hamas olarak biz Kudüs'ün özgürleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Yahudiler tarafından işgalinin Balfour Deklerasyonu ile başladığının altını çizen Zuhri, "Bunun en önemli sebebi Avrupalıların Yahudilerden kurtulmak istemesiydi." diye konuştu.

Zuhri, bu şekilde bütün dünyadaki Yahudilerin Filistin'e göç etmesinin sağlandığına dikkati çekerek İngilizlerin Yahudilerin Filistin'de toprak almasını kolaylaştırdığını kaydetti.

"İngiliz yönetimi, Filistinlilerden topraklarını zorla aldı ve Yahudilere verdi"

"Filistinlilerin Yahudilere topraklarını sattığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Zuhri, "İngiliz yönetimi, Filistinlilerden topraklarını zorla aldı ve Yahudilere verdi." dedi.

Zuhri, Yahudilerin Batı dünyasına sırtını yasladığını, Filistinlilerin de İslam ümmetine güvendiğini vurgulayarak, "Biz Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türk halkının Filistin'i sevdiğine ve önem verdiğine dikkati çeken Zuhri, "Eğer İslam ümmeti uyanmazsa ve kendi geleceği için adımlar atmazsa Filistin meselesi çözülemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Hamas büyük ve güçlü bir harekettir"

Hamas'ın her zaman uzlaşıya açık olduğunun altını çizen Zuhri, "Biz sıkıntılardan şikayet etmek yerine, sıkıntıların çözümü için önerilerde bulunuruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hamas'ın sorunların çözümü için gösterdiği iradeyi Fetih'in de göstermesini isteriz." diyen Zuhri, Hamas'ın gücünü kaybetmesi nedeniyle Fetih ile anlaştığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"Hamas büyük ve güçlü bir harekettir." ifadesini kullanan Zuhri, İsrail'in barışın sağlanması için Hamas'ın silah bırakması şartını öne sürdüğünü kaydetti.

Zuhri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hiçbir zaman İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kabul etmeyeceğiz. Hamas'ın silahını ve mücadelesini bırakması mümkün değildir. Tabii onlar Hamas'ın bir gün bu mücadeleyi bırakacağı hayalini kuruyorlar. Allah'ın izniyle bu hayalleri hiçbir zaman gerçek olmayacak."

Filistin'de mevcut şartların zorluğuna işaret eden Zuhri, Allah'a tevekkül ettiklerini, Filistin'in özgürleştirilmesi bütün İslam ümmetinin hedefi olduğunda bu toprakların özgürleştirileceğini sözlerine ekledi.

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