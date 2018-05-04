Hamas'tan gerçek bir Filistin Ulusal Konseyi kuracağız açıklaması

- Hamas, Filistin davasının gizli gündem sahiplerinden kurtarılarak, ortaklık temeline dayalı Filistinli farklı grupların katılımının sağlanacağı gerçek bir ulusal konseyin kurulması için çalışacaklarını duyurdu

Hamas'tan yapılan açıklamada, Ramallah'ta düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı bir tiyatroya benzetildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında toplanan Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı'ndan çıkan sonuçların kabul edilmediği ve alınan kararların Filistin halkını temsil etmediği iddia edilen açıklamada, Filistin davasının gizli gündem sahiplerinin elinden kurtarılarak, ortaklık temeline dayalı Filistinli farklı grupların katılımının sağlanacağı gerçek bir Filistin Ulusal Konseyi'nin kurulması için çalışılacağı kaydedildi.

Konseyin hukuki olmaktan uzak olduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ın uzlaşıdan uzak alınan kararları hiçbir zaman kabul etmeyeceği ifade edildi.

Konsey toplantısının Batı Şeria'yı Filistin'in diğer bölgelerinden ayırdığı ayrıca diktatörlük yönetimini güçlendirdiği vurgulandı.

- Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazartesi başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyi'nin 23. Dönem Toplantısı'nda, Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçilmişti. Toplantıda ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Yönetim Kurulu ve Merkez Komitesi üyeleri de seçilmişti.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü arttıracağı gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen 'geçiş dönemi' ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, FKÖ Yönetim Kurulunun, "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirildiği belirtilmişti.

- Oslo, Kahire ve Washington anlaşmaları

İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması ile FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle "Geçici Filistin Yönetimi"nin kurulmasına karar verilmişti.

Filistin ile İsrail taraflarının 1994'te Mısır'ın başkenti Kahire'de imzaladığı anlaşmayla geçiş dönemi resmen başlamıştı.1995'te ise Washington'da Gazze Şeridi ve Batı Şeria konusunda İsrail-Filistin Geçici Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, söz konusu bölgelerde sivil İsrail idaresinin feshi ve askeri hükümetinin geri çekilmesi ve yetkinin Filistin Geçici Özerk Yönetimine devrini öngörüyordu.