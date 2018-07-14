Hamas'tan İsrail'e suçlama

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, bu gerilimin tüm yansımaları ve sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Berhum, Hamas'ın Filistin halkını koruyan bir kalkan olarak varlığını sürdüreceğini, halkına karşı sorumluluğundan, onu savunma ve neye mal olursa olsun düşmanı püskürtme görevlerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Fevzi Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak Gazzeli çocukları hedef aldığına ve bugün de 2 çocuğu katlettiğine dikkati çekerek, bunun İsrail'in acımasızlığının ne derece olduğunu gözler önüne serdiğinin de altını çizdi.

İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli de yaralanmıştı.