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Hamas'tan Kahire'de ofis açıldığı iddiasına yalanlama

Hamas sözcüsü Kanu, 'Hamas'ın Kahire'de ofis açtığı yönünde medyada yer alan haberler asılsızdır.' dedi.

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Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de ofis açtığı yönündeki iddiayı yalanladı.
 
Hareketin sözcüsü Abdullatif el-Kanu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Kahire'de ofis açtığı yönünde medyada yer alan haberler asılsızdır." dedi.
 
Hamas'ın Kahire ziyaretlerinin ve aradaki iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Kanu, "Gazze'deki insani durumlarla alakalı meselelerin çözümünde, Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı, Refah Sınır Kapısı krizi, sınır güvenliği ve birçok ortak konuda Mısır'ın büyük ve önemli bir rolü olacak." ifadelerini kullandı.
 
Hareketin Kahire yönetimiyle ilişkisinin "stratejik olduğunu ve devamlı ziyaret gerektirdiğini" dile getiren Kanu, insani meselelerin çözümü için yapılacak takip ve iletişimin sürdürülmesi için Mısır ile bir mekanizma oluşturulduğunu kaydetti.
 
Filistin ve Mısır medyasında dün Hamas'ın Kahire'de ofis açmasına Mısır yönetimi tarafından onay verildiği yönünde haberler yer almıştı.
 
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey heyet, cumartesi günü Gazze'den ayrılarak Mısır'a gitmişti.

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