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Hamas'tan Lübnan'daki Filistinli mülteciler için çağrı

Hamas, Lübnan hükümetine, Filistinli mültecilere 'temel insani haklarını' vermesi çağrısında bulundu.

  • GAZZE (AA)
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da Başbakan Saad Hariri liderliğinde kurulan hükümetin bakanlar kurulu bildirisini ilgiyle takip ettikleri belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümetin oluşturulmasının, ülkedeki uzlaşı ve ulusal birliğin güçlendirilmesi için bir başlangıç olması ve hükümetin çalışmalarında başarılı olması temennilerinde bulunuldu.

Bakanlar kurulu bildirisinde, Filistinli mültecilerin "geri dönme haklarının korunmasının" vurgulanmasından memnuniyet duydukları ancak bunun yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, metinde Lübnan'daki Filistinli mültecilerin çalışma, mülk sahibi olma ve sendikalara üye olma gibi temel insani haklarının verilmesi konusunda herhangi bir taahhüdün bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, temel insani hakların Filistinli mültecilerin hayatlarında önemli bir nokta, Filistin-Lübnan ilişkilerinde de temel faktör olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da Filistinliler için kurulan 12 mülteci kampında 460 bin Filistinli barınıyor.

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