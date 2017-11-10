Hamburg Havalimanı kapatıldı, hiçbir uçuşa izin verilmiyor

Almanya’daki Hamburg Havalimanının izinsiz girişler nedeniyle geçici olarak kapatıldığı, hiçbir uçuşa izin verilmediği belirtildi. Havaalanın kısa bir süre sonra yeniden açıldığı, polisin izinsiz giriş konusunda bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Hamburg Havalimanında izinsiz giriş yapıldığına ilişkin iddialar nedeniyle kapatıldığı, hiçbir uçağın kalkışına ve havaalanına inişine izin verilmediği bildirildi.

Havalimanı Sözcüsü, polisin havaalanında izinsiz giriş yapmış olduğu iddia edilen bir veya birden fazla kişiyi aradığını, saat 23.20’de havaalanının kapatıldığını açıkladı. Havaalanının kısa bir süre sonra yeniden açıldığı belirtilirken, izinsiz giriş yapıldığına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.