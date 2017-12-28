Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad: Filistin halkına desteğe devam edeceğiz

Gazi, Kastamonu Üniversitesi tarafından Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kudüs'ün İslam dünyası için önemi ve Türkiye-Pakistan'ın rolü" konferansına katıldı.

Konuşmasında, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Olağanüstü Zirvesi'nde bütün Müslüman ülkelerin liderlerinin böyle önemli bir konu için toplandığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Gazi, zirvede önemli mesajlar verildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan zirveden, Kudüs'ün dini ve tarihi konumunu desteklemek ve Filistin halkının yanında durmak için Müslüman dünyasının dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini vurgulayan Gazi, şöyle devam etti:

"İSRAİL, ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

"Ne acıdır ki Filistin halkının haklı davalarının dünya çapında tanınmasına ve sayısız konuşmada ve beyanda onların vazgeçilmez haklarının uluslararası topluluk tarafından yeniden teyit edilmesine rağmen İsrail uluslararası hukuku alçakça ihlal etmeye, dünya kamuoyunu aldatmaya, acımasız şekilde insan hakları ihlallerinde bulunmaya ve sivil insan hayatını kapsayan tüm ahlaki ve etik standartlarla dalga geçmeye devam etmektedir."

Pakistan'ın İsrail halkının yanında olduğunun altını çizen Büyükelçi Gazi, "Biz şiddetle inanıyoruz ki üzerinde anlaşılan uluslararası parametreler temelinde kalıcı, bağımsız ve devamlı bir Filistin devleti, 1967 öncesi sınırları içinde ve Kudüs başkenti olarak, Ortadoğu'da barışın sağlanması için sürdürülebilir olan tek güvencedir." diye konuştu.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e alma kararının uluslararası hukukun açık bir ihlali sayıldığı kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının da ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirten Gazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan güçlü bir şekilde bu kararı kınamıştır ve Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünün altını oyan bu adımını gözden geçirmesi için ABD'ye çağrıda bulunmuştur. BM Güvenlik Konseyi bu duruma yanıt vermekten acizse, BM Genel Kurulundan destek aramamız gereklidir. Şunu belirtmekten mutluyuz ki, Türk liderliği altında ve Pakistan, OIC ve Arap devletlerinin desteğiyle, Kudüs üzerindeki BM Güvenlik Konseyi kararının ABD tarafından talihsiz şekilde veto edilmesinden sonra bu mesele BM Genel Kuruluna götürülmüştür."

Büyükelçi Gazi, Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz kendi kaderlerini belirleme hakları verilene ve İsrail işgali bitene kadar Filistin halkına mümkün olan tüm ahlaki ve siyasi desteği vermeye devam edeceğiz. Bu işgal devam ettiği sürece Ortadoğu'da barış tesis edilemez. Biz birçok dahili ve harici zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda, Müslüman dünyasının birliği için Türkiye'nin vizyon sahibi liderliğini ve siyasi liderlerinin bağlılık hislerini kullanmayı salık veririz.

Türkiye'nin Kudüs üzerindeki proaktif diplomatik angajmanı ve liderliği sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda dünyadaki 1 milyardan fazla Müslüman için de bir güç meselesidir. Pakistan İstanbul'da bir olağanüstü OIC zirvesinin düzenlenmesini önerir ve tüm forumlarda bu çabaları desteklemek için Türkiye'nin yanında durmaya devam edecektir."