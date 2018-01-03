Hangi ülkede kaç tane nükleer füze var?
Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu verilerine göre, dünyada 9 ülkenin elinde 14 bin 555 nükleer füze var.
Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun hazıradığı "dünyanın nükleer güçleri" listesinde, Soğuk Savaş döneminin iki lideri Rusya ve ABD, açık ara farkla başı çekiyor. Listedeki ülkeler ve sahip oldukları nükleer silah sayısı şöyle:
ABD - 6600
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