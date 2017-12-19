'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi Filistinli kız, İşgalci İsrail tarafından gözaltına alındı

Filistin Halk Direniş Komiteleri'nden aktivist Hilmi et-Temimi, askerlerin bu sabah Ahed et-Temimi'nin Ramallah kentinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlediğini ve evi aradıktan sonra Ahed'i gözaltına aldığını söyledi.

Temimi, askerlerin Ahed'i götürdükleri yer hakkında bilgi vermediğini belirtti.

Ahed'in gözaltı sebebi henüz bilinmiyor. İsrail medyası dün Ahed'in, askerleri evinin önünden kovduğu görüntüleri yayımlamıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.