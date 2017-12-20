Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli kızın kuzenine gözaltı

İsrail askerleri, kendisi ve annesinin ardından "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'nin bugün de kuzenini gözaltına aldı.

Ahed'in babası Basim et-Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin yeğeni Nur Naci et-Temimi'yi (21) de evine baskın düzenleyerek, gözaltına aldığını söyledi. Temimi, yeğeninin gözaltına alınma sebebine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basınında, Ahed ile Nur'un İsrail askerlerine "saldırı", Ahed'in annesi Neriman'ın ise söz konusu "saldırıya teşvik etmekle" suçlandığı iddiaları yer alıyor.

İsrail askerleri, dün sabah cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülen 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin Ramallah kentinde ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenlemiş ve evi aradıktan sonra Ahed'i gözaltına almıştı.

Ahed'in annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülünü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.