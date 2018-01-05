Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali başladı
Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Harbin’de düzenlenen 'Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' başladı.
- AA
5 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Harbin’de düzenlenen "Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" başladı.
Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği festivalde en yeni lazer teknolojileriyle, en eski buz oyma teknikleri bir arada kullanılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.