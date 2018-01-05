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Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali başladı

Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Harbin’de düzenlenen 'Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali' başladı.

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5 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Harbin’de düzenlenen "Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali" başladı.

Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği festivalde en yeni lazer teknolojileriyle, en eski buz oyma teknikleri bir arada kullanılıyor.

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