Barselona, Katalonya'nın bağımsızlığına karşı yürüyüşe geçti

İspanya hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'da feshettiği yerel yönetim hükümetinin üyelerine daimi eşlik eden polisleri ve özel şoförleri geri çekti.

Yenişafak'ın haberine göre; İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa'nın 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.

Yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi.

"Güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara da koruma verileceği ifade edildi.

Yeni polis müdürleri atandı

Katalonya bölgesini 21 Aralık’ta ilan edilen erken yerel seçime kadar doğrudan yönetecek olan İspanya hükümetinin kararıyla görevlerinden alınan Katalonya yerel polisinin yeni müdürlerinin atamalarının da yapıldığı görüldü.

Öte yandan İspanya'nın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Sigma Dos'un 21 Aralık erken yerel seçiminden önce yayımladığı ilk ankette, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının seçimi kazansa da yerel parlamentodaki çoğunluğu kaybedebileceği sonucu ortaya çıktı.

Bağımsızlıkçıların Katalonya'da tekrar yönetime gelebilmeleri için 68 milletvekilini bulmaları gerekiyor.

İspanyollar hükümete destek için sokakta

İspanya, Katalonya'nın 'bağımsızlık' ilanından sonra bir dizi kararlar aldı. Katalonya bölgesi Başkanı Puigdemont, görevinden azledildi, sorumlulukları İspanya Başbakan Yardımcısı Santamaria'ya devredildi.

Yerel hükümet bakanlıkları da bundan sonra merkezi hükümetin bakanlıklarına bağlı olacak.

Pazar sabahı yürüyüş başladı

Anayasa Mahkemesinin kararının ardından İspanya'da halk hükümete destek için sokaklara döküldü. Binlerce İspanyol, Barcelona sokaklarını doldurdu.

Barselona Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan halk marşlar okuyarak yürüyor. Binlerce vatandaş, Katalonya'nın 'İspanya değiliz' sloganına karşı "Katalonya İspanya" ifadeleriyle yürüyüş düzenliyor.

Anayasa mahkemesi bağımsızlık ilanını yok hükmünde sayacağını açıklamıştı



İspanya Anayasa Mahkemesinin yazılı açıklamasında, birkaç gün içinde bağımsızlık ilanının yasallığı konusunda karar verileceği duyuruldu. 1978 Anayasası'nda İspanya'nın "bölünemez" olduğu belirtildiğinden her türlü ayrılıkçı eylem, yasadışı olarak kabul ediliyor. Bağımsızlık referandumuna gidilmesini ilgili madde çerçevesinde iptal eden Anayasa Mahkemesinin, aynı gerekçeyle bağımsızlık ilanını yok hükmünde sayacağı kesinleşti.