Hariri: Zeytin Dalı Harekatı gölgesinde yüz binlerce insan yaşıyor

Hariri, Suriye devrimi 7. yıl dönümü münasebetiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, zorluklar ve çilelerle geçen 7 yıl boyunca Suriyelilerin katliam, göç ve yıkımla karşılaştığını belirtti.

"Bugüne kadar 500 binden fazla şehit veren ve 2 milyona yakın yaralısı olan Suriye halkının, devrimi tamamlama konusundaki umutlarını koruduğuna" vurgu yapan Hariri, sığınmacı ve göçmen durumuna düşen Suriyelilerin sayısının 12 milyonu aştığına, rejim güçleri tarafından alıkonulanların ise 250 binden fazla olduğuna dikkati çekti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanmamış insani bir faciadan" söz ettiklerinin altını çizen Hariri, Suriye rejiminin sürekli olarak siyasi çözüm fırsatlarını boşa çıkarma ve bu yöndeki uluslararası çabaları engelleme konusunda ısrar ettiğini aktardı.

Cenevre açıklamasında yer alan maddeler uygulanmadığı sürece siyasi çözümün mümkün olmayacağına vurgu yapan Hariri, Birleşmiş Milletler'in (BM), Suriye rejiminin tutumundan dolayı siyasi çözümü sağlamanın yanı sıra akan kanı durdurma ve insani yardımların ulaştırılmasında aciz kaldığını ifade etti.

İran ve Rusya'yı Suriye ateşkesi ile ilgili BM kararını ihlal etmekle suçlayan Hariri, BM Güvenlik Konseyinin ise Suriye'ye ilişkin 2401 kararını hayata geçirme konusunda başarısız kaldığını savundu.

Hariri, ayrıca Suriye'de işlenen insanlık suçlarından rejimi sorumlu tuttuğu gibi uluslararası toplumu da bunlar karşısında sessiz kalmakla suçladı.

-"Zeytin Dalı Harekatı gölgesinde yüz binlerce insan yaşıyor"

Tıpkı Nusra'nın Suriye'nin tüm topraklarından çekilmesini talep ettikleri gibi terör örgütü PKK/PYD'nin de Afrin bölgesinden çekilmesini istediklerini dile getiren Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yıl aradan sonra bugün Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı yürütülüyor, bu süre zarfında PYD/YPG Suriye topraklarında geniş alanları ele geçirdi ve yüzlerce köyün halkını göçe zorladı. Bu bölgelerden zorla göç ettirilen ve PYD'nin dönüş hakkı tanımadığı yüz binlerce vatandaş, bugün Zeytin Dalı Harekatı gölgesinde yaşıyor. Dolayısıyla Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) katılımıyla gerçekleştirilen askeri operasyonun tek hedefi vardır, sivillere yönelik veya altyapıyı vurmak değil bilakis bölgedeki PYD/YPG'yi bu bölgeden çıkarmaktır. Afrin hakının tümü kardeşlerimizdir ve harekatın en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz."

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında savaşan ÖSO'nun önceliğinin Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğü korumak olduğuna işaret eden Hariri, bu nedenle sivilleri koruma ve temel ihtiyaçlarını sağlama noktasında son derece hassas davranılması gerektiğini kaydetti.