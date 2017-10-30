Hartum ile Cuba hükümetleri, bazı sınır kapılarının açılması konusunda anlaştı

Sudan Savunma Bakanı Avd bin Avf, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ziyaretine hazırlık kapsamında beraberindeki heyetle Hartum'a gelen Güney Sudanlı mevkidaşı Kuol Manyang ile görüştü.

Bin Avf, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Taraflar, yakın zamanda teknik prosedürlerin tamamlanmasının ardından iki ülkenin güvenlik organlarıyla iş birliği içerisinde 10 sınır kapısından 4'ünün açılması konusunda anlaşmaya vardı." dedi.

Tarafların, ortak komitenin aktif hale getirilmesi, sınırda kontrol noktalarının tesisi ile askıdaki sorunlara kökten çözüm bulunması için doğrudan görüşmelerin yapılmasını kararlaştırdığını söyleyen Bin Avf, ayrıca silahsız bölgelerin sınırlarının çizilmesi konusunda da mutabakat sağlandığını aktardı.

Bin Avf, her iki ülke tarafından karşılıklı olarak dile getirilen "isyancı hareketlerin desteklendiği" yönündeki ithamlara ilişkin ise "Bu suçlamalar tam anlamıyla bitti." diye konuştu.

Güney Sudan Savunma Bakanı Manyang ise Hartum ziyaretiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak iş birliği anlaşmalarının uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Manyang, söz konusu anlaşmaların uygulanmasının, sınırdaki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Çarşamba günü Hartum'a gelmesi beklenen Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in ziyaretinin iki gün sürmesi öngörülüyor.

Güney Sudan, 2011'de yapılan referandum sonucu Sudan'dan ayrılmıştı. İki ülke arasındaki sınır bölgelerinde, halihazırda yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı ifade ediliyor. Sınır bölgelerinde, hayvancılık başta olmak üzere yapılan ticari faaliyetler kapsamında iki taraf arasında geçişler yapıldığı kaydediliyor.

Hartum yönetimi, Güney Sudan'ı silahlı gruplara destek vermekle suçlarken, Güney Sudan ise Hartum hükümetini, isyancıların lideri eski Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'ı desteklemekle itham ediyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara çözüm amacıyla 2013'te taraflar arasında taşımacılık, ticaret, petrol ve güvenlik alanlarında 9 anlaşmayı kapsayan iş birliği protokolü imzalanmıştı. Ancak her iki ülkenin diğerini silahlı grupları desteklemekle suçlaması sonucu söz konusu anlaşmalar uygulamaya konulmamıştı.