Hasan Ruhani: ABD büyük bedel ödeyecek

CNN televizyonuna konuşan Ruhani, “Anlaşmadan çıkmak, ABD için büyük harcamalara yol açacak ve ben, Amerikalıların onlar için hiçbir yarar sağlamayacak böyle bir şey için bu kadar büyük bedel ödemek isteyeceğini düşünmüyorum” dedi.

14 Temmuz 2015’te imzalanan tarihi anlaşma kapsamında, İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların iptal edilmesi öngörülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda İran’la yapılan anlaşma için bir kez daha ‘gördüğüm en kötü anlaşmalardan’ nitelendirmesinde bulunarak önümüzdeki ekim ayında bu yönde bazı adımlar atacağını söylemişti.