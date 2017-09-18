Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hasan Ruhani: ABD büyük bedel ödeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması halinde büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN televizyonuna konuşan Ruhani, “Anlaşmadan çıkmak, ABD için büyük harcamalara yol açacak ve ben, Amerikalıların onlar için hiçbir yarar sağlamayacak böyle bir şey için bu kadar büyük bedel ödemek isteyeceğini düşünmüyorum” dedi.
 
14 Temmuz 2015’te imzalanan tarihi anlaşma kapsamında, İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında bu ülkeye karşı uygulanan yaptırımların iptal edilmesi öngörülüyordu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda İran’la yapılan anlaşma için bir kez daha ‘gördüğüm en kötü anlaşmalardan’ nitelendirmesinde bulunarak önümüzdeki ekim ayında bu yönde bazı adımlar atacağını söylemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK Silopi-Habur bölgesinde askeri tatbikat başlattı

TSK Silopi-Habur bölgesinde askeri tatbikat başlattı

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA