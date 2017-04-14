Hasan Ruhani yeniden aday olduğunu açıkladı İran'da, 19 Mayıs'ta düzenlenecek 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi gruplar adaylarını belirlerken, halihazırda İran Cumhurbaşkanı olan Hasan Ruhani yeniden aday olduğunu açıkladı.