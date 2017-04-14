Hasan Ruhani yeniden aday olduğunu açıkladı
İran'da, 19 Mayıs'ta düzenlenecek 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi gruplar adaylarını belirlerken, halihazırda İran Cumhurbaşkanı olan Hasan Ruhani yeniden aday olduğunu açıkladı.
İran'da, 19 Mayıs'ta düzenlenecek 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi gruplar adaylarını belirlerken, halihazırda İran Cumhurbaşkanı olan Hasan Ruhani yeniden aday olduğunu açıkladı.
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